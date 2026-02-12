مجلس الأمن الروسي: لا شيء أهم من النصر بالنسبة للشعب الروسي وهو ضروري لبناء مستقبل البلاد

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، بأن روسيا تمتلك كامل الإمكانات لتقديم المساعدة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة فورًا.

وقال مدفيديف في تسجيل فيديو نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فكونتاكتي”: “لدينا الآن كل الفرص، وأؤكد، لفعل كل ما يلزم لمساعدة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة الآن”.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن لا شيء أهم من النصر بالنسبة للشعب الروسي، مشيرًا إلى أن ذلك ضروري لبناء مستقبل البلاد.

وأضاف مدفيديف: “بالنسبة لنا جميعا الآن، لجميع مواطني بلدنا الذين يحبونه ويؤمنون به، لا يوجد شيء أكثر أهمية من النصر. هذا مفهوم. لكن النصر ليس ضروريا في حد ذاته، ولكن لكي يكون لبلدنا مستقبل. والمستقبل، في الواقع، هو أطفالنا”.

وأشار رئيس حزب “روسيا الموحدة” إلى أن الحزب لديه فرص جيدة لتحقيق النجاح في انتخابات مجلس الدوما، مشددًا على أن الأمر الأهم هو عدم اعتبار أن النجاح مضمون سلفًا.

وقال مدفيديف خلال اجتماع مع الخبراء المشاركين في صياغة “البرنامج الشعبي” الجديد للحزب: “لدينا فرص جيدة جدًا لتحقيق النجاح. لكن الأهم، كما تعلمون، هو ألا نعتبر أن النجاح أمر مفروغ منه”.

المصدر: وكالة سبوتنيك