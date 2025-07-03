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كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد تمسك لبنان بسيادته وتدعم صمود إيران وغزة

جددت كتلة الوفاء للمقاومة تهنئتها للجمهورية الإسلامية في إيران بالنصر الذي حققته في مواجهة العدوان الصهيوني المدعوم أميركياً، مشيدة بحكمة القيادة الإيرانية وتلاحم الشعب وحرس الثورة، معتبرة هذا الانتصار ترسيخاً لموقع إيران كقوة إقليمية وريادية في دعم المقاومة العالمية.

أدانت الكتلة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيدة بالصمود البطولي للمقاومة وأهل القطاع، ومدانة صمت وتواطؤ المجتمع الدولي إزاء المجازر التي ترتكب ضد المدنيين الأبرياء، معتبرة أن الضغط الدولي لوقف هذه الجرائم مسؤولية أخلاقية وواجب على كل حكومة وشخص حر.

فيما يخص ورقة الاقتراحات الأميركية، شددت الكتلة على ضرورة تظهير موقف لبنان القوي والسيادي، مؤكدة تمسك لبنان الكامل بحقوقه الوطنية الكبرى رغم الضغوط والتواطؤ الدولي، ومؤكدة أن أي نقاش حول هذه الورقة يجب أن يكون ضمن إطار السيادة الوطنية، ويهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار وحماية السيادة اللبنانية، مع التأكيد على وجوب انسحاب العدو الصهيوني من المناطق المحتلة والتزامه الكامل بشروط وقف إطلاق النار.

وأعربت الكتلة عن ارتياحها لما أحرزه المجلس النيابي من إنجازات تشريعية مهمة، خصوصاً إقرار قانون الإعفاءات وإعادة الإعمار لمتضرري العدوان الإسرائيلي، مع التأكيد على مواصلة العمل لتأمين الدعم اللازم لاستكمال هذا الملف الوطني.

وأخيراً، أكدت الكتلة على ضرورة أن تكون مقاربة قانون الانتخابات مبنية على المسؤولية الوطنية والعدالة وتكافؤ الفرص، ملتزمة بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، داعية إلى اعتماد قانون عصري يؤسس لسلطة وطنية على قاعدة الانتماء الوطني لا الطائفي، محذرة من محاولات استغلال القانون لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب الإصلاح والعيش المشترك.

المصدر: موقع المنار