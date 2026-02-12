وزير الدفاع الألماني: نظام كييف بحاجة إلى 60 مليار يورو من المساعدات الخارجية

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن أوكرانيا تحتاج إلى 60 مليار يورو من المساعدات الخارجية هذا العام لتلبية احتياجاتها المختلفة.

وقال بيستوريوس لدى وصوله إلى اجتماع مقرر لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “هذا العام وحده، تبلغ حاجة أوكرانيا للدعم الخارجي لتلبية احتياجاتها 60 مليار يورو. لذلك، فإن كل مليار من كلا المصدرين – الثنائي، أي الوطني، والأوروبي – له أهمية بالغة”.

وذكر الوزير أنه يشارك بعض الدول مخاوفها من أن يؤدي قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى تقليص الدعم الثنائي لكييف.

وأضاف: “أُشارك هذه المخاوف بالتأكيد، فنحن بحاجة إلى هذه الأموال لتقديمها بالإضافة إلى الأموال المتاحة حاليا”.

واختتم بيستوريوس حديثه قائلاً: “نحن بحاجة ماسة إلى أموال إضافية” لدعم أوكرانيا.

في وقت سابق، وافق سفراء 24 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (باستثناء جمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا) على آلية تمويل بقيمة 90 مليار يورو لنظام كييف للفترة 2026-2027، والتي تم الاتفاق عليها في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر كبديل عن عملية مصادرة الأصول الروسية الفاشلة.

وسيُخصص 30 مليار يورو من هذا المبلغ لتمويل ميزانية الدولة الأوكرانية، و60 مليار يورو لتوريد الأسلحة. سيتم اقتراض هذه الأموال من الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي، على أن تدفع المفوضية الأوروبية الفائدة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة تاس الروسية