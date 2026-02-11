بلدية البيسارية: تنظيم محاضرة إرشادية عن تقليم الأشجار

أقامت بلدية البيسارية، في بيان لها الأربعاء، “بالتعاون مع مركز الفردوس للإرشاد الزراعي، محاضرة إرشادية متخصصة بعنوان: كيفية تقليم الأشجار ومواقيت التقليم الصحيحة”، وذلك في إطار حرص البلدية على دعم القطاع الزراعي وتعزيز الوعي لدى المزارعين وأبناء البلدة.

وأضاف البيان “تضمّنت المحاضرة شرحًا علميًا وعمليًا حول الأساليب الصحيحة لتقليم مختلف أنواع الأشجار المثمرة، وأهمية اختيار التوقيت المناسب للتقليم بما يساهم في تحسين الإنتاج وجودة الثمار، إضافةً إلى الحفاظ على صحة الأشجار والحد من انتشار الأمراض”.

وتابع البيان “شهدت المحاضرة حضورًا لافتًا من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي، حيث جرى تبادل الخبرات والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، في أجواء تفاعلية مثمرة تعكس اهتمام أبناء البلدة بتطوير العمل الزراعي”.

وأكدت بلدية البيسارية “استمرارها في تنظيم الأنشطة والدورات التي تخدم المزارعين وتدعم التنمية الزراعية المستدامة في البلدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام