مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية الأربعاء 11-2-2026

جَدَّدوا ثورتَهم في الساحاتِ وبَعثوا رسائلَهم بكلِّ الاتجاهات، واَثبتوا انهم اقوى اسلحةِ الجمهوريةِ الاسلاميةِ في ايران ..

هم الشعبُ الايرانيُ الذي احيى الذكرى السابعةَ والاربعينَ لانتصارِ ثورتِهم على حكمِ الشاه، فحكموا ميدانياً بالاعدامِ على كلِّ المؤامراتِ والتهديداتِ والتهويلات، وأحكموا الرسالةَ للقريبِ والبعيدِ بأنهم موحّدون، ثوريون، مقتدرون، ومستعدون لكلِّ التحديات، وأن جمهوريتهم الاسلامية ستتغلبُ على كلِّ المؤامراتِ التي تواجهُها اليوم، وستُحَلُّ كلُ ازماتِ الداخلِ من خلالِ الوحدةِ والتضامنِ بينَ الشعبِ وقيادتِه كما أكدَ الرئيسُ مسعود بازاشكيان امامَ الامواجِ البشريةِ المليونيةِ التي طَغَت على هديرِ الاساطيل الاميركية..

وما بينَ ايرانَ والشعوبِ المستضعفةِ والمظلومةِ في العالمِ روابطُ تَمَسُّك بالمبادئِ والحقوقِ ضدَّ الاستبدادِ والطغيان، وما قرعُ طبولِ الحربِ الاميركيةِ الاسرائيليةِ ضدَّها اليومَ إلا دليلٌ قاطعٌ على عظيمِ تحسسِهم من تنامي فعاليةِ وقدراتِ الجمهوريةِ الإسلامية، ‏وتمدّدِ نموذجِها الحضاريِّ والسياسيِّ التحرّريّ، كما قالَ حزبُ الله في بيانِ تهنئتِه لشعبِ وقيادةِ الجمهوريةِ الاسلاميةِ، وهو ما أكدته بيانات فصائل المقاومة الفلسطينية التي اعتبرت ان اي اعتداء على ايران هو اعتداء على الامة ..

ولبحثِ خيبتِهم، وسبلِ المكرِ بايرانَ وشعبِها يزورُ بنيامين نتنياهو البيتَ الابيضَ محاولاً تعطيلَ المسارِ التفاؤليِّ الذي يخيمُ على المفاوضاتِ النوويةِ بينَ واشنطن وطهرانَ في مسقط العمانية..

في الملفاتِ اللبنانيةِ تبقى اصواتُ غاراتِ القتلِ الصهيونيةِ وتفجيرِ منازلِ الجنوبيينَ اقوى صدًى من كلِّ المحاولاتِ الداخليةِ والوعودِ الخارجيةِ بلجمِ العدوانيةِ الصهيونية، فيما يَنتظرُ اللبنانيونَ خطواتٍ عمليةً لتنفيذِ الوعودِ الحكوميةِ بملفِ اعادةِ الاعمار..

ومع اعلانِ حزبِ الله البدءَ بدفعِ اشهرٍ اضافيةٍ من بدلاتِ الايواءِ لاهالي المنازلِ المهدّمة، أكدَ عضوُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ حسن فضل الله للمنار أنَ ملفَ اعادةِ الاعمارِ قضيةٌ وطنيةٌ يجبُ اخراجُها من ايِّ اعتباراتٍ او ضغوطٍ سياسية، معتبراً انَ ملفَ البيوتِ المهدمةِ مسؤوليةُ الحكومة، وانَ متابعةَ هذا الملفِ اولويةٌ لدى كتلتيِّ الوفاءِ للمقاومة والتحريرِ والتنمية ..

بقلم ناصر حيدر

تقديم كوثر الموسوي نون

المصدر: موقع المنار