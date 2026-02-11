الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 18:53
    لبنان

    وزير المالية: نهوض الجامعة اللبنانية هو واحد من اساسيات استنهاض الوطن

      اعتبر وزير المالية ياسين جابر ان نهوض الجامعة اللبنانية هو واحد من اساسيات استنهاض الوطن بمجتمعه المتعافى بمقدراته العلمية الشابة من جهة وبتمتين اواصر الوحدة في مجتمع اللبناني.

      واعرب خلال لقاء جمعه برئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران عن ارتياحة للتقدم الذي تحققه الجامعة الوطنية بعدما بدأت كلياتها تنهض من الصعوبات التي لازمتها في السنوات الاخيرة.

      وقال إن الجامعة اليوم على ابواب خطوة اساسية تتمثل في اقرار الحكومة لملف التفرغ للاساتذة المتعاقدين والذي تعد لوضعه موضع التنفيذ بمسؤولية لما له من أثر أكاديمي ولما يترك من أثر اقتصادي وواقع اجتماعي مستقر بالنسبة لاساتذة الجامعة.

      وكان جابر عرض مع بدران لمجمل شؤون الجامعة مع التركيز على موضوع التفرغ.

      المصدر: موقع المنار

