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إيران تُحيي مراسم تكريم “شهداء الاقتدار” الذين استشهدوا في العدوان الصهيوني الأخير

أحيا الإيرانيون مراسم تكريم “شهداء الاقتدار” الذين ارتقوا إثر العدوان الصهيوني الأخير على البلاد، وذلك في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران، بحضور رسمي وشعبي حاشد، ومشاركة قادة عسكريين ومسؤولين من الصف الأول.

وألقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف كلمة في المناسبة، قال فيها: “أنظروا اليوم إلى حيفا وتل أبيب، نحن لم نكن من بدأ بالحرب، لكننا نحن من رسمنا النهاية. أميركا كذلك اعتدت على بلدنا وتلقت ردًا قاصمًا خلال أقصر وقت ممكن. ثم إنهم هم من أوقفوا العدوان، وهذا يُظهر اقتدار الجمهورية الإسلامية. نحن متحدون شعبًا وحكومة وقوات مسلحة، ولن نترك فرصة للعدو”.

من جهته، اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي أن “منشأ اقتدار إيران هو الإيمان، هو عاشوراء، هو قوة الشعب والولاية”، مضيفًا أن “أعداءنا رأوا جزءًا من قدراتنا في حرب الاثني عشر يومًا، وإذا ما ارتكبوا خطأ آخر، فسيواجهون ردًا أقوى. الجمهورية الإسلامية ثابتة على مبادئها وأهدافها”.

بدوره، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد محمد علي نائيني أن “القدرة العلمية والتكنولوجية في الجمهورية الإسلامية صناعة داخلية، مستندة إلى الإيمان والعلم الذي طُوّر محليًا”، مشددًا على أن “القصف لا يمكن أن ينهيها، لأن القوة الناعمة والعلم لا يمكن تدميرهما بالقوة العسكرية”، وأضاف: “مئات الشباب قد تربّوا على يدي علمائنا النوويين الشهداء في مختلف جامعات إيران”.

كما أكّد الحاضرون في المراسم أنّ إيران بأسرها على قلب رجل واحد، كلٌّ من موقعه، لإكمال درب الشهداء والتصدي لأي عدوان.

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند إلى أن “شباب الجمعية مستعدون ومضحّون وجهاديون”، موضحًا أن “خمسة من شبابنا نالوا الشهادة، ولدينا سبعون ألف عنصر طوارئ، ولم نحتج إلا إلى 8200 منهم في الحرب. الجهوزية عالية، فلا تقلقوا على جهوزيتنا”.

وأكد المشاركون في المراسم أن حضورهم اليوم رسالة إلى العالم بأنّ “إسرائيل عاجزة”، وأنّ “هذا شعبٌ يحيا بالشهادة”، مشددين على أن أهم عناصر اقتدار إيران هو الوحدة والتلاحم، وأنّ البلاد تجاوزت كل المحن بتكاتف شعبها ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته، لمنع العدو من المساس بترابها.

وجدد الإيرانيون، في ختام المراسم، العهد بالثبات ووحدة الصف، ودعم خيارات القيادة والقوات المسلحة في مواجهة كل التهديدات.

المصدر: موقع المنار