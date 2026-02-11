إصابة طفل بجروح خطيرة في خان يونس وتصعيد متواصل لخروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أصيب طفل، يوم الأربعاء، بجروح وُصفت بالخطيرة جراء استهدافه بنيران قوات الاحتلال التابعة للكيان الإسرائيلي في منطقة “بطن السمين” جنوبي مدينة خان يونس، وذلك في سياق خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية عنيفة استهدفت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس صباح اليوم، فيما أطلقت الدبابات التابعة للكيان الإسرائيلي نيرانها بشكل مكثف وعشوائي باتجاه المدينة.

وفي شمالي القطاع، قصفت المدفعية التابعة للكيان الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة غزة، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات هزت شرقي المدينة.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية كاملة في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر من العام المنصرم بضمانة أمريكية، في وقت تتخذ فيه الولايات المتحدة موقف الداعم لهذه الخروقات وتمنحها غطاءً وضوءًا أخضر.

وبلغ عدد خروقات جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار 1620 خرقًا، أسفرت عن مقتل 573 مواطنًا وإصابة المئات بجروح.

المصدر: وكالة صفا