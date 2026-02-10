مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 10-2-2026

كتابة: ناصر حيدر

تقديم: موسى السيد

كان حديثُ الامينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جلياً عن مقاومةٍ أعزَّت أمةً، في ذكرى علي حسن سلهب، القائدِ والشاهدِ على عشراتِ السنين، من جهادِ رجالٍ أشداءَ أَنقذوا وطناً في ظلِّ غيابِ الدولة، وفي ظلِّ غيابِ قدرةِ الجيشِ على الدفاعِ عن لبنان.

الشيخ قاسم شدَّدَ على استمراريةِ دورِ المقاومة: فالدولةُ اللبنانيةُ اذا أرادت أن تُقوّيَ نفسَها ، وأن تنهضَ ، وأن تبنيَ مستقبلَ أجيالِنا، فهي تحتاجُ الى المقاومةِ سَنَداً لها ، لأنَّ المقاومةَ تملكُ الخبرةَ والايمانَ والاِرادة قال الشيخُ قاسم، متوجهاً الى كلِّ الغربِ الذين يُنظّرونَ على لبنان: لا أحدَ يُملي على لبنان ويُضعِفُ قدرَتَه الداخليةَ بأيِ حُجةٍ من الحجج، فتجريدُ المقاومةِ من سلاحِها هو الهدفُ المركزيُ لاسرائيلَ، التي هي اليومَ أضعفُ من أيِ وقتٍ مضى ، فرغمَ كلِ الإمكانياتِ الاميركيةِ والدعمِ بالطائراتِ والاسلحةِ والدعمِ الدوليّ لم يُحققوا هدفَهم في لبنانَ وايرانَ واليمن، فاسرائيلُ من دونِ أميركا لا قيمةَ لها، يؤكدُ الشيخ قاسم.

وللذينَ يَنبطحونَ ويسارعونَ الى نيلِ رضى الاميركي ، يقولُ الشيخُ قاسم: اِنَ الولاياتِ المتحدةَ أضعفُ من أيِ وقتٍ مضى ، فهي وان كانت تَتجبرُ في العالم ، الا انها لا تحققُ انجازات ، بل تراكمُ أعداءً وشعوباً يرفضونَها ومشاكلَ داخلية.

أما في الجمهوريةِ الاسلاميةِ في ايران ، ولتمتينِ الجبهةِ الداخلية ، زارَ كبارُ قادةِ الجيشِ وزيرَ الخارجيةِ عباس عراقجي ، وتأكيدٌ من الدبلوماسيةِ والعسكرِ على التعاونِ والتنسيقِ الوثيقِ بينَ القواتِ المسلحةِ وجهازِ السياسةِ الخارجية. وفي الخارج، كان أمينُ المجلسِ الأعلى للأمن القومي في ايران علي لاريجاني يلتقي سلطانَ عُمان هيثم بن طارق في مسقط حيثُ جرى بحثُ آخرِ المستجداتِ المتصلةِ بالمفاوضاتِ الإيرانيةِ الأمريكيةِ غيرِ المباشرة، لارجاني وجّهَ رسالةً الى صناعِ القرارِ في واشنطن بأنْ يُفكروا بحكمة ، والّا يسمحوا لنتانياهو المتوجهِ الى الولاياتِ المتحدةِ بأن يُعلّمَهم اطارَ المفاوضاتِ النووية. فهل هناكَ من يُفكرُ بحكمةٍ داخلَ الادارةِ الاميركية، ام أنهم سيَسقطونَ امامَ دهاءِ وابتزازِ نتانياهو الباحثِ عمّن يحاربُ ايرانَ نيابة عنه ؟ فالايامُ القادمةُ كفيلةٌ بالاجابة.

المصدر: موقع المنار