كلمة للامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ١٦ شباط ذكرى الشهداء القادة

بسم الله الرحمن الرحيم

“إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ”

صدق الله العلي العظيم

لمناسبة ١٦ شباط ذكرى الشهداء القادة

سيد شهداء المقاومة الإسلامية

العلامة السيد عباس الموسوي (رض)

شيخ شهداء المقاومة

الشيخ راغب حرب (رض)

القائد الجهادي الكبير

الحاج عماد مغنية (الحاج رضوان)

نتشرف بدعوتكم لحضور مهرجان

“سنكمل الطريق”

التكريمي الذي يقام تخليداً لجهادهم وتضحياتهم

والذي يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله

سماحة العلامة الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله).

الزمان: الإثنين ١٦ شباط 2026؛ الساعة 03:30 عصراً.

المكان: مجمع سيد الشهداء (ع)-الضاحية الجنوبية.

وبالتزامن في الأمكنة التالية:

-مقام سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي-النبي شيت.

-حسينية بلدة جبشيت.

-مجمع الحاج عماد مغنية في طيردبا.

الدعوة عامة- حزب الله

