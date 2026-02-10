الثلاثاء   
    لبنان

    الرئيس بري استقبل وفدا من بعثة صندوق النقد

      إستقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من بعثة ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة رئيس البعثة إرنستو راميرز ريغو، يرافقه المدير المقيم لصندوق النقد الدولي في ​لبنان​ ​فريديريكو ليما والمستشارة مايا شويري .

      الرئيس بري استقبل أيضا رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان إضافة لملف الانتخابات النيابية والتحضيرات لانجازاها وشؤوناً تشريعية كما تناول اللقاء الاوضاع الانمائية لاسيما في الشمال ومدينة طرابلس ومواكبة الاجراءات العملية لمعالجة المباني الايلة للسقوط في المدينة .

      رئيس المجلس استقبل بعد الظهر رجل الاعمال بدر الخرافي .

      المصدر: بيان

