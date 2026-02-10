وزير العمل محمد حيدر يتوجه إلى المغرب للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال

غادر وزير العمل، الدكتور محمد حيدر، بيروت صباح اليوم متوجهًا إلى المملكة المغربية على رأس وفد من وزارة العمل، للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، الذي تستضيفه حكومة المغرب بدعوة مشتركة مع منظمة العمل الدولية.

ويُعقد المؤتمر في الفترة من 11 إلى 13 شباط 2026، بمشاركة ممثلين عن جميع الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات دولية وإقليمية وخبراء مختصين، بهدف تبادل الممارسات الجيدة وتسريع الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله.

ومن المقرر أن يُلقي الوزير حيدر كلمة لبنان خلال أعمال المؤتمر، يستعرض فيها موقف لبنان والتجارب الوطنية والجهود المبذولة في مجال مكافحة عمل الأطفال، والتحديات القائمة، وسبل تعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار.

