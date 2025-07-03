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الاحتلال يغتال 3 من محرري “وفاء الأحرار” المُبعدين إلى غزة

أعلن مكتب إعلام الأسرى، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة من محرري صفقة “وفاء الأحرار” المبعدين إلى قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم بشكل مباشر، في جريمة تؤكد استمرار سياسة الاحتلال في ملاحقة الأسرى المحررين.

والشهداء هم: مهدي شاور، أحد رموز الحركة الأسيرة ومن سكان مدينة الخليل، وأيمن أبو داوود، من الخليل أيضًا، وسبق أن اعتقل عدة مرات قبل الإفراج عنه في صفقة التبادل، وبسام أبو سنينة، من مدينة القدس، وأحد القادة الميدانيين الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

وكان الثلاثة قد أفرج عنهم في صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، وأُبعدوا إلى قطاع غزة قسرًا.

وجاءت عملية الاغتيال وسط تصعيد إسرائيلي متواصل يستهدف قادة المقاومة وأسرى محررين، في محاولة يائسة لترهيب الشعب الفلسطيني وكسر إرادته.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام