سلام يدعو إلى اجتماع طارئ لمتابعة تداعيات كارثة طرابلس وإجراءات عاجلة لمعالجة الأبنية المتصدّعة

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وزيرَي الداخلية والعدل إلى اجتماع طارئ عُقد في منزله، خُصِّص لمتابعة تداعيات الكارثة التي حلّت بمدينة طرابلس. وعلى إثر الاجتماع، تقرّر توجّه الوزيرين إلى طرابلس لإجراء كشف ميداني والإشراف المباشر على تنسيق الجهود بين جميع الأجهزة المعنية العاملة على الأرض، إضافة إلى التواصل مع الأهالي والاطلاع على أوضاعهم.

كما تقرّر عقد اجتماع موسّع بعد ظهر يوم الاثنين في السراي الكبير، يضم الوزراء والأجهزة المختصة، وذلك بحضور رئيس بلدية طرابلس ونقيب مهندسي الشمال، لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لملف الأبنية المتصدّعة ومعالجة مخاطره.

المصدر: بيان