وزير العدل اللبناني طلب فتح تحقيقات فورية لكشف ملابسات حادث انهيار المبنى في طرابلس

أعرب وزير العدل عادل نصار، في بيان، عن “بالغ الحزن والأسى على إثر الكارثة الأليمة و المفجعة المتمثّلة بانهيار المبنى في منطقة باب التبانة، متقدِّماً بأحرّ مشاعر التضامن مع الأهالي ومتمنّيا الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للضحايا”.

وتواصل نصار مع المدّعي العام الإستئنافي في الشمال هاني الحجار طالبًا “فتح تحقيقات فورية لكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تحقيق العدالة”.

ولقد عاود الحجار الإتصال بالوزير نصار مؤكداً له مباشرة الإجراءات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام