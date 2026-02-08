الأحد   
    انعقاد اللقاء القبلي المسلح لقبائل بني جبر وأشراف مأرب تأكيدًا للجاهزية العالية واستمرارًا في التعبئة العامة

      عُقد اللقاء القبلي المسلح لقبائل بني جبر وأشراف مأرب، تأكيدًا للجاهزية العالية واستمرارًا في التعبئة العامة في اليمن.

      وأكد بيان صادر عن اللقاء ثبات الموقف المناصر للشعب الفلسطيني، والتضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ولبنان وشعوب الأمة الإسلامية.

      وشدد البيان على أن الجاهزية العسكرية للقاء القبلي المسلح قبائل بني جبر وأشراف مأرب للجولة القادمة مع العدو الإسرائيلي وأدواته في المنطقة لا حدود لها، محذرًا كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار اليمن.

      كما أكد البيان الاستمرار في مختلف أنشطة التعبئة العامة، ودعم القوات الصاروخية والبحرية والجوية، وحشد كل الطاقات لمواجهة الأعداء.

      المصدر: المسيرة نت

