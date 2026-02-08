الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 16:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    منظمة الصحة العالمية: هجمات على منشآت صحية في جنوب كردفان تقتل أكثر من 30 شخصًا

      أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا.

      وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة “إكس”: “النظام الصحي في السودان يتعرّض للهجوم مجددًا”، مشيرًا إلى أنه منذ الثالث من شباط/فبراير، “تعرّضت ثلاث منشآت صحية لهجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساسًا من سوء التغذية الحاد”.

      وأضاف غيبريسوس أن استمرار استهداف المنشآت الصحية يزيد من معاناة المدنيين ويعرقل تقديم الخدمات الطبية الأساسية في مناطق النزاع.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      السودان يرفض الوصاية ويدعو المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور وكردفان

      السودان يرفض الوصاية ويدعو المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور وكردفان

      السودان.. موجات نزوح إلى النيل الأبيض والأوضاع تتفاقم بالمخيمات

      السودان.. موجات نزوح إلى النيل الأبيض والأوضاع تتفاقم بالمخيمات

      الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط

      الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط