الصين تدين هجوم إسلام آباد وتعلن دعمها للأمن والاستقرار في باكستان

تعهدت الصين، اليوم الأحد، بدعم جهود الحكومة الباكستانية الرامية إلى “الحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيد الوطني”، وأدانت الهجوم الدامي الذي وقع في مسجد بإسلام آباد وأسفر عن استشهاد 36 شخصًا أمس السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان: “نشعر بصدمة عميقة إزاء الانفجار الذي وقع في العاصمة الباكستانية والخسائر البشرية الفادحة التي خلفها”، مضيفًا: “ندين بشدة الهجوم ونعارض أي شكل من أشكال الإرهاب، ونؤكد دعمنا القوي للحكومة الباكستانية في صون الأمن والاستقرار الوطنيين وحماية سلامة المواطنين”.

وأعلنت السلطات الباكستانية، السبت، أن التفجير الانتحاري في مسجد “الإمام بارغاه” للطائفة الشيعية خلال صلاة الجمعة، والذي بدأ بإطلاق المهاجم النار عند بوابات المسجد قبل أن يفجر نفسه، أسفر عن استشهاد 36 شخصًا وإصابة أكثر من 169 آخرين، في أكثر الهجمات دموية من نوعها بالعاصمة منذ أكثر من عقد.

وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته وكالة “أعماق الإخبارية”.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تواجه فيه حكومة شهباز شريف تصاعدًا في الهجمات المسلحة في مناطق متفرقة من باكستان، ما يزيد من الضغوط الأمنية على السلطات ويبرز التحديات التي تواجهها في محاربة الإرهاب وحماية المدنيين.

المصدر: الجزيرة نت