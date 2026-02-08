خروقات متواصلة للهدنة في غزة .. شهداء وقصف في عدة مناطق

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق متفرقة.

وأعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الأحد، استشهاد شابة متأثرة بجراح أُصيبت بها في قصف سابق استهدف منزل عائلتها وسط رفح خلال الحرب الأخيرة، لتنضم إلى أطفالها الأربعة الذين استشهدوا في القصف ذاته.

ميدانيًا، استهدفت آليات الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، ولا سيما حيي الشجاعية والتفاح، بقصف مدفعي وإطلاق نار، تزامن مع تحليق للطيران الحربي، فيما شنّ الاحتلال غارات جوية على مدينة رفح، وأخرى على شرق خانيونس طالت خزان مياه، ما فاقم الأزمة الإنسانية، خصوصًا أزمة المياه.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت خروقات الهدنة منذ توقيع الاتفاق عن استشهاد 576 فلسطينيًا وإصابة 1543 آخرين، في ظل استمرار نقص الخدمات الطبية والإغاثية وقيود إدخال المساعدات.