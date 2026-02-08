الرئيس سلام بدأ اليوم الثاني من زيارته إلى الجنوب: إعادة التأهيل تبدأ الأسبوع المقبل

زار موكب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام صباح اليوم الأحد، بلدة كفركلا الجنوبية الحدودية حيث احتشد الأهالي لاستقباله.

وهناك، أعلن سلام أن “زيارتنا هي للتأكيد أن الدولة بكل أجهزتها تقف الى جانب القرى المنكوبة”، مضيفاً أن “وضع كفركلا أصعب من غيرها نتيجة الإنتهاكات اليومية المستمرة وقربها من الحدود”.

وقال الرئيس سلام إن “عملية إعادة تأهيل الطرقات ومد شبكة اتصالات ستبدأ في الأسابيع المقبلة”.

هذا وتوجه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل إلى الرئيس سلام بالقول إن “العدو يعتدي من تلة الحمامص التي هي قربكم حضرة الرئيس، على أهالي المنطقة وهذا أكبر تحدي أمام الحكومة وكل اللبنانيين”، مضيفاً “حضرة الرئيس باسم أهالي البلدة، مدخل كفركلا هو من تل النحاس باتجاه كفركلا – عديسة، وهذا الطريق أقفل، الأولوية هي فتحه وتأهيله لكي تستطيع الناس العودة إلى قراها”.

يأتي ذلك في سياق اليوم الثاني من جولة سلام في الجنوب، حيث شمل اليوم الأول أمس السبت قرى رميش وقضاء بنت جبيل وعيتا الشعب، إضافة إلى مدينة صور التي بدأ جولته منها.

رئيس الحكومة اللبنانية وعد بإعادة الاعمار بما هو متاح حالياً، كما حدثه الجنوبيون عن صمودهم وطموحهم الى دولة تحميهم وتعيد أرضهم وأسراهم.

هذا ورحب نواب منطقة صور بزيارة الرئيس سلام وأعربوا عن أملهم في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز الثقة بين الدولة واهل الجنوب.

المصدر: موقع المنار+الوكالة الوطنية