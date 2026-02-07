ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة: إرادة المقاومة بقيت حاضرة رغم كل أشكال العدوان والحصار والضغوط السياسية والصراع مع العدو الصهيوني مستمر حتى استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة