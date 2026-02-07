السبت   
   07 02 2026   
   18 شعبان 1447   
   بيروت 17:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الرئيس سلام يجول في الجنوب وترحيب سياسي وتحميل مطالب

    يواصل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم الاول من زيارته الى الجنوب متفقدا عددا من بلدات قضاء بنت جبيل بحضور ومشاركة عدد من نواب المنطقة وفعالياتها.

    وخلال لقاء موسع في مدينة بنت جبيل تحدث سلام عن اطلاق مشاريع انمائية وتربوية في الجنوب ممولة بقرض من البنك الدولي.

    ورحب النواب بزيارة سلام للارض التي جبلت بدماء الشهداء ووجهوا الدعوة للحكومة بان تكون على قدر المسؤولية الوطنية تجاه الجنوب وان تبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الصهيونية وطرد الاحتلال.

    ومن مدينة صور استهل الرئيس سلام جولته الجنوبية. وخلال لقاء في مبنى بلدية المدينة اعتبر سلام ان الجنوب قضية وطنية وهم وطني جامع وان وجود الدولة في الجنوب اليوم هو رسالة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تشكل اعتداءا على السيادة اللبنانية.

    ومن مدينة صور انطلق موكب باتجاه البلدات الحدودية في قضاء صور وحط في بلدتي يارين وطير حرفا.

    ورحب نواب منطقة صور بزيارة الرئيس سلام وأعربوا عن أملهم في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز الثقة بين الدولة واهل الجنوب.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    سلام في جولة جنوبية: بسط سلطة الدولة يكون ايضا بالكهرباء والمدارس والمستشفيات والطرق

    سلام في جولة جنوبية: بسط سلطة الدولة يكون ايضا بالكهرباء والمدارس والمستشفيات والطرق

    تقرير مصور | الجنوب يحتفل بمولد الإمام المهدي (ع)

    تقرير مصور | الجنوب يحتفل بمولد الإمام المهدي (ع)

    سلام ترأس اجتماعا لمتابعة العمل في مرفأ بيروت

    سلام ترأس اجتماعا لمتابعة العمل في مرفأ بيروت