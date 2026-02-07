الرئيس سلام يجول في الجنوب وترحيب سياسي وتحميل مطالب

يواصل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم الاول من زيارته الى الجنوب متفقدا عددا من بلدات قضاء بنت جبيل بحضور ومشاركة عدد من نواب المنطقة وفعالياتها.

وخلال لقاء موسع في مدينة بنت جبيل تحدث سلام عن اطلاق مشاريع انمائية وتربوية في الجنوب ممولة بقرض من البنك الدولي.

ورحب النواب بزيارة سلام للارض التي جبلت بدماء الشهداء ووجهوا الدعوة للحكومة بان تكون على قدر المسؤولية الوطنية تجاه الجنوب وان تبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الصهيونية وطرد الاحتلال.

ومن مدينة صور استهل الرئيس سلام جولته الجنوبية. وخلال لقاء في مبنى بلدية المدينة اعتبر سلام ان الجنوب قضية وطنية وهم وطني جامع وان وجود الدولة في الجنوب اليوم هو رسالة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تشكل اعتداءا على السيادة اللبنانية.

ومن مدينة صور انطلق موكب باتجاه البلدات الحدودية في قضاء صور وحط في بلدتي يارين وطير حرفا.

ورحب نواب منطقة صور بزيارة الرئيس سلام وأعربوا عن أملهم في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز الثقة بين الدولة واهل الجنوب.

المصدر: موقع المنار