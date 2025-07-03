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العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال واسعة بالضفة المحتلة

نفذت قوات العدو الاسرائيلي فجر الخميس سلسلة اقتحامات واعتداءات طالت مدنا وبلدات عدة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إنه “في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المساكن الشعبية شرق المدينة من جهة حاجز ألون موريه، واعتدت على منازل المواطنين، حيث استهدف مقاومون قوات الاحتلال لاستهداف بعبوة محلية الصنع خلال الاقتحام”، وتابعت “كما طالت الاقتحامات المنطقة الشرقية من المدينة من جهة حاجز بيت فوريك، وقرى صرة وتل غرب نابلس، إضافة إلى منطقة مخرطة المسيحي قرب بلاطة البلد، حيث شرعت جرافات الاحتلال بهدم المخرطة”.

ولفتت المصادر الى انه “في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق، بينها المنطقة الجنوبية من المدينة ومدينة دورا، حيث اقتحمت منزل المطارد محمود الفسفوس”، واضافت “كما شملت المداهمات منطقة بئر حرم الرامة وبلدة بيت أمر (منطقة الظهر)”، وتابعت “وفقًا للهلال الأحمر، تم نقل مصاب برصاص الاحتلال من محيط منطقة عش غراب جنوب الضفة”.

واشارت المصادر الى انه “في رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة ودوار المنارة وسط المدينة، واعتقلت الناشطة زينب أبو زيد، مديرة منظمة لا حدود للدراسات والأبحاث الدولية، بعد مداهمة منزلها”، وتابعت “أما في محافظة سلفيت، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير استيا شمال غرب المحافظة وسط انتشار عسكري مكثف”.

وقالت المصادر إنه “في محافظة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال المدينة، ونفذت حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين، عرف منهم: أيمن فؤاد الجنيدي، صهيب علي الجنيدي، حذيفة إدريس، سيف النتشة، محمد سامي الجعبري، لؤي غيث، محمد خلف غيث، كما أسفرت المداهمات عن تدمير واسع داخل أحد المنازل في الضاحية”، وتابعت “في محافظة طوباس، تسللت قوة خاصة للاحتلال إلى المدينة أعقبها اقتحام واسع من قوات الاحتلال ودفع بتعزيزات عسكرية جديدة”، واضافت “اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صلاح معتصم أبو عليان بعد مداهمة منزله، كما تم اعتقال طالب الثانوية العامة لواء رمزي نعالوة من ضاحية شويكة تزامنًا مع تقديم امتحانات الثانوية”، واشارت الى انه “في بيت لحم، أطلقت عصابات المستوطنين النار صوب منازل المواطنين في بلدتي كيسان والمنيا شرق المحافظة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام