البرتغال | الفيضانات تجتاح بلدة كونستانسيا وتتسبب بأضرار كبيرة

شهدت بلدة كونستانسيا في وسط البرتغال فيضانات شديدة غمرت المنازل والشوارع والمباني العامة، بعد ارتفاع مستويات نهر التاجة نتيجة العواصف الممطرة التي اجتاحت شبه الجزيرة الإيبيرية.

وتعمل فرق الطوارئ مع السكان على إزالة المياه والتعامل مع الأضرار، فيما تواصل السلطات مراقبة مستويات النهر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المحتملة.

وتأتي هذه الفيضانات في وقت تستعد فيه البرتغال لإجراء الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع، حيث أدت العواصف إلى تأجيل التصويت في ثلاث بلديات، وأسفرت عن خمس وفيات وخسائر تقدر بنحو أربعة مليارات يورو.

المصدر: وكالة يونيوز