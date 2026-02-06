الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 13:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    سلام ترأس اجتماعا لمتابعة العمل في مرفأ بيروت

      ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماعا الجمعة ضمّ وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت مروان النفي، المدير العام لمجموعة CMA CGM جو دقاق ومدير محطة الحاويات في الشركة شارلي درزي.

      وذلك في تأكيد واضح على التزام الحكومة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء التشغيليين والقطاع الخاص.

      وتناول الاجتماع الإجراءات قصيرة المدى والخطط ذات الأولوية الرامية إلى تعزيز كفاءة مرفأ بيروت وزيادة قدرته الاستيعابية، لا سيما في ظل البيئة التنافسية المتنامية بين مرافئ حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد جرى استعراض التحسينات التشغيلية الفورية، والاحتياجات المستمرة على صعيد البنية التحتية، والخطوات المطلوبة لتعزيز دور المرفأ كبوابة تجارية حديثة وموثوقة وقادرة على المنافسة.

      وشدّد سلام على أهمية تسريع تنفيذ الإجراءات العملية التي من شأنها تحسين الأداء، والحد من الاختناقات، وترسيخ مكانة المرفأ كأحد الأصول الاستراتيجية الوطني.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      على هامش مشاركته في قمة الحكومات العالمية 2026 سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار

      على هامش مشاركته في قمة الحكومات العالمية 2026 سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار

      مذكرة بالاقفال في 14 الحالي لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه

      مذكرة بالاقفال في 14 الحالي لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه

      مذكرة بدوام شهر رمضان في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات

      مذكرة بدوام شهر رمضان في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات