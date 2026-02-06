اقتحامات واعتقالات صهيونية بالضفة المحتلة وتحذير أممي من تصاعد التهجير

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان واعتداءات على المواطنين، تزامنًا مع تحذيرات أممية من ارتفاع وتيرة التهجير القسري.

وفي شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من قرية إماتين، كما اعتقلت شابًا من بلدة جيوس شمال المدينة. وفي نابلس، أصيب أفراد من عائلة الشهيد آدم فراج بحالات اختناق جراء إطلاق الغاز خلال اقتحام مخيم بلاطة، فيما صادرت قوات الاحتلال تسجيلات كاميرات مراقبة خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية.

كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على عائلة فلسطينية في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، واقتحموا بلدة سعير شمال الخليل دون تسجيل اعتقالات.

وفي السياق، حذّرت الأمم المتحدة من استمرار تهجير الفلسطينيين في الضفة، مشيرة إلى أن “أكثر من 900 شخص أُجبروا على مغادرة منازلهم منذ بداية العام الجاري، نتيجة عنف المستوطنين وعمليات الهدم المتواصلة”.

المصدر: موقع المنار+وكالة شهاب