27 شهيدًا خلال 24 ساعة وتصعيد صهيوني متواصل رغم وقف النار

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر تصعيد عسكري متواصل شمل غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وبحريًا وإطلاق نار، استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ولا سيما مدينة خانيونس، في ظل تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 27 شهيدًا و18 جريحًا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار إلى 574 شهيدًا، والإصابات إلى 1518، إضافة إلى 717 حالة انتشال، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 71,851 شهيدًا و171,626 مصابًا.

ميدانيًا، أُصيب عدد من المواطنين فجرًا إثر غارة جوية استهدفت محيط مسجد بلال بن رباح غرب خانيونس، ما أدى إلى تدمير منزل بشكل كامل وإلحاق أضرار واسعة بالمكان، بحسب مجمع ناصر الطبي.

كما واصل الاحتلال نسف منازل سكنية جنوب شرقي مدينة غزة، وشن الطيران المروحي غارات متزامنة مع إطلاق نار على مدينة رفح.

وخلال الساعات الماضية، استشهد 4 مواطنين في خروقات متواصلة، بينهم جريح متأثرًا بإصابته في قصف سابق، وشهيد مجهول الهوية جرى انتشاله شرق خانيونس، وشاب في بني سهيلا.

وأكدت وكالة “أونروا” أن الإمدادات الإنسانية لا تزال عالقة في مستودعات بمصر والأردن، مشيرة إلى أن “الاحتلال يمنع إدخال المساعدات للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم جاهزيتها، محذّرة من أن التأخير يهدد حياة السكان”.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكب الاحتلال 1,520 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ وحتى مطلع فبراير/شباط 2026، شملت إطلاق نار، توغلات، قصفًا واسعًا ونسف منازل، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، في انتهاك منهجي للقانون الدولي الإنساني.

المصدر: موقع المنار+وكالة شهاب