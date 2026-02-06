الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 05:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    القوات الروسية تدمر 39 مخبأ للقوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة

      أعلن رئيس مركز الإعلام في مجموعة القوات الروسية “الجنوبية” فاديم أستافيف، اليوم الجمعة، أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين للمجموعة دمروا خلال يوم واحد 39 مخبأً وموقعًا يحتمي فيه الجنود الأوكرانيون.

      وقال أستافيف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: “بواسطة قوات أنظمة الطائرات المسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفكا وسلافيانسك تم تدمير 39 مخبأً وموقعًا يحتمي فيه أفراد القوات المسلحة الأوكرانية”.

      وأضاف أن مشغلي الطائرات المسيرة بالمجموعة دمروا أيضًا ست هوائيات اتصال، ومنصة ستارلينك، وسبع نقاط قيادة للطائرات المسيرة، وثلاثة أنظمة روبوتية أرضية.
      وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

      المصدر: وكالة سبوتنيك

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الروسية: أوروبا لا تزال تلعب دورا تدميريا في مفاوضات أوكرانيا

      الخارجية الروسية: أوروبا لا تزال تلعب دورا تدميريا في مفاوضات أوكرانيا

      اوكرانيا | زيلينسكي: اجتماعات تفاوضية جديدة مرتقبة مع روسيا بعد محادثات في الإمارات بدعم أميركي

      اوكرانيا | زيلينسكي: اجتماعات تفاوضية جديدة مرتقبة مع روسيا بعد محادثات في الإمارات بدعم أميركي

      محطات ستارلينك في مواقع القوات الأوكرانية تتوقف عن العمل

      محطات ستارلينك في مواقع القوات الأوكرانية تتوقف عن العمل