    عربي وإقليمي

    تركيا | مباحثات عسكرية تركية ـ بريطانية في أنقرة

      التقى رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، نظيره البريطاني ريتشارد نايتون في العاصمة أنقرة، حيث أجرى الجانبان مباحثات عسكرية مغلقة بعيداً عن وسائل الإعلام، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها المسؤول البريطاني إلى تركيا.

      وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر قد استقبل رئيس أركان الجيش البريطاني في أنقرة بمراسم رسمية، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

      وأوضح البيان أن زيارة نايتون جاءت تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه رئيس الأركان التركي.

      وأشار البيان إلى أن بيرقدار أوغلو شارك في اللقاء الذي جمع وزير الدفاع التركي بنايتون عقب مراسم الاستقبال، من دون الكشف عن تفاصيل المباحثات أو الملفات التي جرى بحثها.

      المصدر: وكالة يونيوز

      السيسي وأردوغان يوقعان بيان التعاون الاستراتيجي

      تركيا والسعودية تدعوان لتثبيت وقف النار في غزة وتؤكدان دعم سيادة سوريا

      دراسة | الانحدار المعيشي.. الأزمات الاجتماعية في أميركا وبريطانيا وفرنسا