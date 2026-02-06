محطات ستارلينك في مواقع القوات الأوكرانية تتوقف عن العمل

أكد مصدر عسكري ظهور مشاكل وتوقفات في عمل محطات ومعدات شبكة الاتصالات في مواقع القوات الأوكرانية بواسطة الأقمار الصناعية “ستارلينك”.

وقال المصدر، في حديث لمراسل نوفوستي: “في المقام الأول، يتوقف عمل أجهزة الاتصال الخاصة بأطقم المسيرات بدون طيار التابعة للقوات الأوكرانية، ووحدات الاتصالات، والمواقع الموجودة مباشرة على الخطوط الأمامية، حيث يعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم”.

وأوضح المصدر أن المشكلة ناجمة عن إجراءات اتخذها رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة سبيس إكس، إيلون ماسك.

وأضاف: “صرحت النائبة السابقة في البرلمان الأوكراني تيتيانا تشورنوفول بأن بعض مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على خطوط المواجهة ظلت بدون اتصال بسبب الإجراءات التي فرضها إيلون ماسك ضد استخدام محطات ستارلينك الفضائية”.

تعرض وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف لانتقادات حادة من القيادة الأوكرانية، حيث أفادت التقارير بأنه كان وراء مبادرة التسجيل الإلزامي لمحطات الاتصالات المذكورة.

من جانبه، قال الخبير العسكري فاسيلي دانديكين لقناة RT إن ستارلينك هي أداة الاتصالات الأساسية للعدو الأوكراني في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيا اليوم