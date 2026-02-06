فيضانات تضرب كولومبيا وتلحق أضراراً بآلاف العائلات

نفذت عمليات إجلاء من عدة مناطق في كولومبيا للسكان باستخدام القوارب بعد غمر المياه للمنازل والطرقات، ومحاصيل زراعية متضررة، في وقت يحاول فيه السكان إقامة سدود مؤقتة بأكياس الرمل للحد من تدفق المياه.

وفي بلدة سان بيلايو، بدت الشوارع والحقول غارقة بالمياه، بينما عبّر السكان عن مخاوفهم من ارتفاع منسوب المياه بشكل أكبر، ما قد يضطرهم إلى مغادرة منازلهم.

وقالت ماريا كورديرو، وهي من المتضررين من الفيضانات، إن العائلات تكبدت خسائر كبيرة في الممتلكات والماشية، نتيجة الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب نهر سينو.



من جهتها، أشارت سابينا كويوغو إلى حالة القلق والخوف التي تسود بين السكان، مؤكدة أنهم لم يشهدوا فيضانات مماثلة من قبل.

وفي العاصمة بوغوتا، أظهرت الصور قيام القوات الجوية الكولومبية بتحميل طائرات بمساعدات إنسانية متجهة إلى ولاية قرطبة، في إطار جهود الاستجابة الطارئة.

بدوره، أوضح مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث الوطنية، كارلوس كاريّو، أن ما تشهده البلاد يُعد ظاهرة غير اعتيادية، نظراً لوقوعها خلال موسم قلة الأمطار، مرجعاً السبب إلى تأثير جبهة باردة غير معتادة من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف كاريّو أن البلاد سجلت حتى الآن 282 حادثاً مرتبطاً بالفيضانات، مع تضرر أكثر من 31 ألف عائلة، قرابة 20 ألفاً منها في ولاية قرطبة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا تزال أولية.

