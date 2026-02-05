السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دعا الشعب اليمني للاحتشاد والخروج المليوني يوم غد

وجّه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دعوةً إلى الشعب اليمني للاحتشاد والخروج الشعبي المليوني الواسع يوم غدٍ الجمعة نصرةً وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والجمهورية الإسلامية الايرانية ولبنان، ومع كافة بلدان الأمة الإسلامية في مواجهة الطغيان والغطرسة الأمريكية والصهيونية التي تستهدف المنطقة برمتها وتسعى لاستعباد الأمة.

نص البيان:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}، صدق الله العلي العظيم، التوبة: ٤١

أتوجه إلى شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد والوفاء، يمن الشهامة والكرامة، يمن العز والإباء والعزم والموقف، بالدعوة إلى الخروج الشعبي المليوني الواسع يوم غدٍ الجمعة إن شاء الله؛ تلبية لطلب إخوتنا المجاهدين في فلسطين، ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم الذي يعاني بشكل يومي من الاعتداءات الصهيونية المستمرة من قتل وحصار واختطاف وتهجير ونسف للمساكن وتعذيب للأسرى وكل أشكال التعذيب، بالرغم من الاتفاقيات والضمانات التي لا يلتزم العدوّ الإسرائيلي بها، وينكثها في كل ساعة، وفي هذا الخروج المليوني يؤكد شعبنا العزيز ثباته على موقفه المناصر للشعب الفلسطيني، واستعداده للجولة القادمة من المواجهة مع العدوّ الإسرائيلي وأعوانه وشركائه، كما يؤكد موقفه الثابت في التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع لبنان، وغيرها من بلدان أمتنا الإسلامية، تجاه الطغيان والغطرسة الأمريكية والصهيونية، التي تستهدف كل المنطقة، وتسعى إلى استعباد الأمة الإسلامية، ويدعو جميع شعوب أمتنا إلى الوعي بالأهداف الحقيقية للأعداء، والمسؤولية الدينية والإنسانية في التصدي لطغيانهم ضد المخاطر التي تستهدفها جميعاً، فالخطر هو في التفريط والتخاذل والغفلة؛ لأن الأعداء في عمل مستمر وفق مخططاتهم الصهيونية العدوانية تحت عنوان إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، كما أن اعتداءاتهم المستمرة على الشعب الفلسطيني، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى يومياً، والاغتصاب للأراضي في الضفة الغربية، وبناء المستوطنات عليها، والجرائم الوحشية اليومية ضد الشعب الفلسطيني، لا يجوز أبداً أن تتحول إلى مشاهد عادية في شاشات التلفاز بمرأى ومسمع الملياري مسلم، وإلا فسيكون حال بقية الشعوب كذلك حينما يأتي عليها الدور، كما أن الإصرار من معظم أبناء الأمة الإسلامية على الاستمرار في الذنب العظيم بالتفريط التام في واجبهم المقدس في الجهاد في سبيل الله تعالى له عواقبه الخطيرة عليهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى { فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } التوبة: ٢٤.

لقد دوّت أصداء الفضيحة الأمريكية الصهيونية بانتشار الوثائق الفاضحة لشبكة اليهودي الصهيوني جيفري إبستين في أرجاء العالم، وتجلى كيف أن المجرم الكافر ترامب وقادة أمريكا وبريطانيا واليهود الصهاينة ممن يمارسون أبشع وأفظع الجرائم والفظائع الدنيئة والخسيسة والمنحطة، فكيف تخضع لهم الأمة الإسلامية؛ ليكونوا المتحكمين بها، والمستعبدين لها، أين هذه الأمة من القرآن الكريم، ومن إرث الرسالة الإلهية لرسل الله وأنبيائه.

والله المستعان، وهو حسبنا الله ونعم الوكيل.

وَالسَّـلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ