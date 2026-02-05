الخميس   
     وزير الأشغال العامة والنقل قام بجولة تفقدية في منطقة الضاحية الجنوبية

        قام وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، اليوم، بجولة ميدانية تفقدية شملت جميع الطرقات التي أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال تأهيلها في منطقة الضاحية الجنوبية، وذلك في إطار متابعة المشاريع المنفّذة والوقوف على نتائجها على أرض الواقع.

      واطّلع رسامني خلال الجولة على مستوى الأعمال المنجزة ومدى التزامها بالمعايير الفنية المعتمدة، وأهمية هذه المشاريع في تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، إضافة إلى دورها في تعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية في المنطقة.

      كما شملت الجولة زيارة إلى ميناء الأوزاعي، حيث استمع رسامني إلى عرضٍ مفصّل حول خطة العمل الشاملة الموضوعة لتطوير المرفأ وتوسيعه، بما يسهم في تعزيز دوره الخدماتي والاقتصادي، وجرى اطلاعه على مراحل التنفيذ المرتقبة، إلى جانب الإجراءات التقنية والإدارية المعتمدة للمشروع.  

