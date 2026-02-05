كتلة الوفاء للمقاومة تحمل مؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار التعدّيات الصهيونية

ادانت كتلة الوفاء للمقاومة العدوان الصهيوني الإجرامي المتصاعد من جرائم الاغتيال اليومية إلى استهداف المنشآت المدنية بشكل مكثّف، وإلقاء السموم على المزروعات والأراضي الزراعية.

وحملت الكتلة مؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه التعدّيات دون اتخاذها الإجراءات اللازمة لوقفها سواء بالضغط على العدو او اتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة.

وعبرت الكتلة عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في ايران قيادة وحكومة وشعباً في وجه التهديدات ‏العدوانية الاميركية.



وجاء في بيان الكتلة:



يستمر العالم في حبس انفاسه مستمعاً لقرع الرئيس الاميركي دونالد ترامب طبول الحرب ضد الجمهورية الإسلامية ‏في ايران بابتزاز ودفع صهيونيين واضحين، وتحشد واشنطن أساطيلها وقطعها الحربية في عراضة عدوانية غير ‏مسبوقة في المنطقة، ولكن جواب الجمهورية الإسلامية يأتي من السيد القائد الخامنئي حفظه الله ورعاه ومن كل ‏القيادات والشعب الإيراني الواعي والشجاع بالتصميم على مواجهة الأعداء بكل صلابة وثبات، وبأن هذه الحرب ان ‏بدأها الأميركيون فلن يستطيعوا التحكم بمسارها ومصيرها لأنها ستصبح حرباً إقليمية تشمل المنطقة بأسرها‎.‎

‎ويستمر العدو الصهيوني في تصعيد جرائم العدوان ضد لبنان وفلسطين دون حسيبٍ أو رقيبٍ دولي وبتواطؤ أميركي ‏غربي كامل فيوقع العشرات من الضحايا المدنيين‎ ‎ويحدث دماراً هائلاً في القرى والمدن والأماكن المستهدفة دون أن ‏يحرك العالم ساكناً لردع العدوان او وقفه. فيما يقدم جمهور المقاومة وبيئتها الصابرة المضحية الشريفة مع كل ‏الوطنيين الشرفاء واحرار الوطن مثالاً في الثبات والصمود ووعي طبيعة المرحلة وخطورتها على البلد بأسره ‏فيظهرون مسؤولية وطنية وسلوكاً رصيناً يعكس حرصهم على المواطنية المتميزة بالعنفوان والإباء والكرامة ‏الإنسانية.‏

‎وإزاء جملة تطورات ومستجدات في لبنان والمنطقة والعالم تسجل الكتلة ما يلي‎:‎

‎اولاً: تعبر الكتلة عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في ايران قيادة وحكومة وشعباً في وجه التهديدات ‏العدوانية الاميركية، وترى ان الموقف الثابت والصامد لإيران قيادةً وشعباً سيتمكن من جبه العدوان حال وقوعه، ‏وان العالم قد اعتاد أن تقدم الجمهورية الإسلامية في إيران لكل الشعوب والحكومات المثل الأعلى الذي يُحتذى لحفظ ‏السيادة الوطنية ولإسقاط مؤامرات الأعداء‎ .‎وإذ تأمل الكتلة أن يُوفق الله الجمهورية الإسلامية لِمزيدٍ من إثبات ‏الجدارة والقدرة على حماية ثوابتها السيادية والرسالية فإنّها تُهنئ قيادتها ومسؤوليها وشعبها بالذكرى السابعة ‏والأربعين لانتصارها وتتمنى لهم جميعاً دوام العزّ والانتصار.‏

‎ثانياً: تُدين الكتلة العدوان الصهيوني الإجرامي المتصاعد من جرائم الإغتيال اليومية إلى استهداف المنشآت المدنية ‏بشكل مكثّف، وإلقاء السموم على المزروعات والأراضي الزراعية وتعريض صحّة اللبنانيين لِمخاطر الإصابة ‏بالأمراض المستعصية، والتسبُّب بتصحّر المناطق الأمامية لإبقائها خالية من أهلها. كما تُدين الصمت الدولي إزاء ‏ذلك، وتشجُب التقاعس تجاه هذه الجرائم الإرهابية الموصوفة وتُحَمِّل الكتلة مؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية ‏الكاملة عن استمرار هذه التعدّيات دون اتخاذها الإجراءات اللازمة لِوقفها سواء بالضغط على العدو او اتخاذ ‏الإجراءات العقابية الرادعة التي تُوقف حملات القتل الإجرامية المستمرة والانتهاكات بحق السيادة اللبنانية‎.‎

‎‏ ‏‎ثالثاً: ان كتلة الوفاء للمقاومة بعد اقرار الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦، تحث الحكومة على ضرورة أن تنكب وزارة ‏المال فوراً على معالجة تصحيح رواتب القطاع العام بأسلاكه كافة والمتقاعدين، في إطار مقاربة شاملة تبدأ ‏بالاستجابة لِمطالب تلك الأسلاك، واقرار زيادات ذات اثر جدي على قدرة العاملين والموظفين والمتقاعدين على تلبية ‏متطلبات الحياة الكريمة، وتُسرِّع في مسار المعالجة الجذرية، والمبادرة ودون تأجيل إلى اعادة هيكلة وترشيد القطاع ‏العام دون المساس بالحقوق المكتسبة.‏