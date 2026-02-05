الخميس   
   05 02 2026   
   16 شعبان 1447   
   بيروت 12:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب بوقف حظر الصحفيين على غزة

    وجّه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم، مذكرة عاجلة إلى 11 منظمة دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية”، للمطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحظر المفروض على دخول الصحفيين الأجانب ووسائل الإعلام إلى قطاع غزة.

    وأوضح المنتدى أن “منع الصحفيين يشكل انتهاكًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، مؤكدًا أن “هذه السياسة تهدف إلى فرض تعتيم إعلامي يعرقل توثيق الانتهاكات بحق المدنيين ويقوض فرص المساءلة القانونية الدولية”.

    ودعا المنتدى المنظمات الدولية لإصدار مواقف علنية وإدراج الحظر ضمن التقارير الدورية للأمم المتحدة، مع تفعيل آليات حماية الصحفيين لضمان قدرتهم على العمل الميداني بشكل آمن ومستقل، مؤكدًا أن “حرية الصحافة ركيزة أساسية لحماية الحقيقة ومساءلة الانتهاكات في مناطق الحروب”.

    المصدر: وكالة شهاب

    مواضيع ذات صلة

    الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بشق طريق استيطاني جديد شمال القدس المحتلة

    الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بشق طريق استيطاني جديد شمال القدس المحتلة

    اعتداءات واسعة للمستوطنين تطال الضفة والقدس المحتلتين تحت حماية الاحتلال

    اعتداءات واسعة للمستوطنين تطال الضفة والقدس المحتلتين تحت حماية الاحتلال

    إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال واستمرار الغارات ونسف المباني في غزة

    إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال واستمرار الغارات ونسف المباني في غزة