منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب بوقف حظر الصحفيين على غزة

وجّه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم، مذكرة عاجلة إلى 11 منظمة دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية”، للمطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحظر المفروض على دخول الصحفيين الأجانب ووسائل الإعلام إلى قطاع غزة.

وأوضح المنتدى أن “منع الصحفيين يشكل انتهاكًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، مؤكدًا أن “هذه السياسة تهدف إلى فرض تعتيم إعلامي يعرقل توثيق الانتهاكات بحق المدنيين ويقوض فرص المساءلة القانونية الدولية”.

ودعا المنتدى المنظمات الدولية لإصدار مواقف علنية وإدراج الحظر ضمن التقارير الدورية للأمم المتحدة، مع تفعيل آليات حماية الصحفيين لضمان قدرتهم على العمل الميداني بشكل آمن ومستقل، مؤكدًا أن “حرية الصحافة ركيزة أساسية لحماية الحقيقة ومساءلة الانتهاكات في مناطق الحروب”.

المصدر: وكالة شهاب