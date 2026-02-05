الخميس   
    عربي وإقليمي

    قيادي في حماس: اغتيال الهيموني يكشف سياسة الاحتلال الانتقامية

    اعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، أن اغتيال الأسير المحرر “باسل الهيموني” في قطاع غزة يعكس سياسة الاحتلال الصهيوني الانتقامية المستمرة ضد الأسرى والمحررين حتى بعد إطلاق سراحهم.

    وقال القيادي في الحركة “عبد الرحمن شديد” إن “استهداف الهيموني يأتي ضمن نهج إسرائيلي متعمد للانتقام من تاريخ الأسرى النضالي ومكانتهم الوطنية”، مؤكداً أن “الاحتلال ينظر لتجربة الأسرى كمصدر وعي وإلهام للأجيال الفلسطينية القادمة”.

    وأضاف شديد أن “هذه السياسات لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم”.

    ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على كيان الاحتلال لوقف الانتهاكات، معتبرًا “استهداف الأسرى والمحررين جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية”.

    المصدر: وكالة شهاب

