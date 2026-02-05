المرصد الأورومتوسطي ينتقد ربط إعادة إعمار غزة بنزع السلاح

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي ربطت إعادة إعمار قطاع غزة بشرط نزع السلاح، واصفًا هذا الطرح بأنه “انحراف خطير عن الالتزامات القانونية الدولية”.

وقال المرصد في بيان له، إن “ربط إعادة الإعمار بشروط سياسية يحوّل حق السكان في التعافي وإعادة البناء إلى أداة ابتزاز، ويعد إخلالًا بالتزامات المجتمع الدولي بمنع الجرائم الجسيمة، كما يربط الحقوق الأساسية للمدنيين بأهداف سياسية أو أمنية”.

وأضاف البيان أن “هذه المقاربة تشكل شرعنة لاستمرار الانتهاكات” وتعزز ما وصفه المرصد بـ”التواطؤ الأوروبي مع العدوان المستمر على المدنيين الفلسطينيين”، مشددًا على أن “ربط إعادة الإعمار بشرط سياسي غير متعلق بواجبات الحماية الدولية قد يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي”.

وطالب المرصد مسؤولة السياسة الخارجية بسحب تصريحاتها، داعيًا الجهات الدولية الفاعلة إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان فصل المسار الإنساني والإغاثي عن المسارات السياسية والأمنية عند التعامل مع قطاع غزة.

