نيبنزيا: روسيا ستواصل دعم كوبا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ستواصل تقديم كل الدعم الممكن لكوبا التي تعاني من حصار من قبل الولايات المتحدة.

وقال نيبينزيا للصحفيين”ستواصل روسيا دعم حلفائها الكوبيين بكل السبل الممكنة، مستندة إلى العلاقات الوثيقة طويلة الأمد بين بلدينا. ونحن ملتزمون التزاما راسخا بتطوير التعاون الثنائي باستمرار لما فيه مصلحة شعبينا وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين”.

وأشار أيضاً إلى أن شعب وحكومة البلاد موحدون في الدفاع عن سيادة البلاد من “الضغوط المتواصلة” من الولايات المتحدة.

وأعرب نيبينزيا عن ثقته بأن حزمة العقوبات الأحادية الجديدة لن تكسر روح جزيرة الحرية.

وتابع: “في الوقت نفسه، تؤثر هذه الإجراءات بلا شك على الظروف المعيشية للمواطنين الكوبيين العاديين، كما أن قطع إمدادات الطاقة عن كوبا يشكل مخاطر جسيمة على الوضع الاقتصادي للبلاد. نحن ندين بشدة هذه الإجراءات التقييدية غير الشرعية ضد هافانا”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في أواخر يناير أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم استيراد على البضائع من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، واعتمد هذا القرار على إعلان رسمي لحالة الطوارئ، ادعت واشنطن بموجبه وجود “تهديد” من كوبا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية