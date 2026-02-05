الخميس   
   05 02 2026   
   16 شعبان 1447   
   بيروت 05:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    البرتغال | فيضانات جنوب لشبونة جراء العاصفة ليوناردو

      شهدت مناطق جنوب لشبونة، بما في ذلك بلدة ألكاسير دو سال، فيضانات جديدة بعد هطول أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة ليوناردو التي ضربت شبه الجزيرة الإيبيرية.

      وقد أدى الطقس العاصف الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسة أشخاص في البرتغال، فيما أُعلن عن حالة تأهب برتقالية على طول الساحل مع اقتراب العاصفة من المحيط الأطلسي.

      وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان سريع لنهر سادو، مع استخدام السكان أكياس الرمل لحماية منازلهم، وتواصل فرق الطوارئ التدخل لمواجهة الانهيارات الأرضية وسقوط الأشجار والفيضانات المحلية.

      ومن المتوقع أن تصل الأمطار والرياح إلى ذروتها خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس، في وقت يحذر فيه العلماء من تزايد قوة الظواهر الجوية المتطرفة نتيجة تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      البرتغاليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تقدّم محتمل لليمين المتطرف

      البرتغاليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تقدّم محتمل لليمين المتطرف

      البرتغال تؤكّد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين غداً الأحد

      البرتغال تؤكّد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين غداً الأحد

      التغير المناخي يزيد 40 مرة خطر موجات الحر كما في إسبانيا والبرتغال

      التغير المناخي يزيد 40 مرة خطر موجات الحر كما في إسبانيا والبرتغال