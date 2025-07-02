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“سرايا القدس” استهدفت سديروت ودمرت آلية صهيونية في غزة

أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين الأربعاء في بيان لها الاربعاء أن “القوة الصاروخية التابعة لها قصفت مستوطنة سديروت بالصواريخ”.

وفي وقت سابق الاربعاء، أكدت السرايا أن “مقاتليها نفّذوا عملية مركّبة صباح الأربعاء، استهدفت عشرات الجنود وآليات الاحتلال في مربع الهدى شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

من جهة ثانية، أعلنت السرايا “تدمير آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة”، وقالت في بيان لها الأربعاء “بعد عودة مجاهدينا من خطوط الاشتباك، أبلغو عن تمكنهم من تدمير آلية عسكرية صهيونية بعبوة برميلية -مزروعة مسبقاً- في منطقة النادي بالقرارة شمال خانيونس”.

وتواصل سرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد العدو الاسرائيلي ضمن معركة “طوفان الأقصى” ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم