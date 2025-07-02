عربي وإقليمي

حماس: اغتيال الاحتلال لمدير مستشفى الأندونيسي جريمة ضد الإنسانية

أدانت حركة حماس في بيان لها الاربعاء “الجريمة المروّعة التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور مروان السلطان والتي أدت لاستشهاده مع زوجته وخمسة من أطفاله”.

وأكدت الحركة ان “جيش الاحتلال يواصل استهدافه المُرَكّز للمنظومة الصحية وتدميرها واغتيال كوادرها من أطباء ومسعفين، في جرائم بشعة غير مسبوقة في العصر الحديث”، وشددت على “أهمية التحرك لوقف هذا الاحتلال ووضع حد للانتهاكات المريعة التي يرتكبها وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية”.

يذكر أنّ الدكتور السلطان من أبرز الأطباء العاملين في شمال قطاع غزة، وأدى دورًا محوريًا في إدارة المستشفى الإندونيسي الذي شكّل خط الدفاع الأول في استقبال المصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصًا خلال التصعيدات الأخيرة.

وتأتي جريمة قتل العدو للدكتور السلطان في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة، التي تواجه انهيارًا حادًا نتيجة الحصار المستمر، وتدمير المستشفيات، واغتيال واستهداف الكوادر الطبية بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام