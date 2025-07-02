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المجلس النيابي يُقرّ قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من الضرائب والرسوم… فما تفاصيل المشروع؟

بعد مسار تشريعي طويل، أقرّ المجلس النيابي مشروع القانون الذي يهدف إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعفاءات من الضرائب والرسوم، وهو مشروع عملت عليه كتلة “الوفاء للمقاومة” لفترة طويلة قبل أن يُقرّ في الهيئة العامة للمجلس مؤخرًا.

وينصّ المشروع على متابعة التنفيذ من قبل الجهات المعنية في الدولة اللبنانية، لا سيما من خلال الكشوفات التي يُعدّها مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة، على أن يُرفق بها تقرير توضيحي يُحدّد طبيعة هذه المسوحات وآليات التعامل معها.

ويُصبح المشروع نافذًا فور توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يُنفّذ تحت رقابة مجلس النواب.

وفي هذا السياق، أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أمين شري إلى أن اتصالات تجري مع رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة آلية تطبيق المشروع والخطوات اللاحقة، خصوصًا في ما يتعلق بإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي.

المصدر: موقع المنار