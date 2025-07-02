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سلسلة مواقف لمسؤولين في حزب الله في المجالس العاشورائية

شهدت المجالس العاشورائية في عدد من المناطق اللبنانية سلسلة مواقف سياسية بارزة لحزب الله، تمحورت حول رفض التطبيع، والتشديد على ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية، والتمسك بعناصر القوة الوطنية.

ففي بيروت، أكد الوزير السابق محمد فنيش، خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي في منطقة البسطة، على ضرورة انسحاب العدو الصهيوني من النقاط التي احتلها في الجنوب. وشدد على أن الدولة مطالبة بالضغط عبر الوسائل المناسبة لإلزام العدو بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والوفاء بالتزاماته.

وفي بلدة كفرمان الجنوبية، جدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رفض التطبيع، ورفض أي شروط يحاول العدو الصهيوني فرضها. وأكد، خلال كلمة ألقاها أمام حشد من الأهالي والفعاليات وعوائل الشهداء، على أهمية أن يكون موقف الدولة اللبنانية قويًا، وألا تخضع لأي إملاءات خارجية أو تدخلات في الشأن الداخلي.

أما في الشياح، فشدد النائب إيهاب حمادة، خلال المجلس العاشورائي الذي نظمه حزب الله، على أن من يظن أن المقاومة ستسلّم سلاحها فيما لا تزال هناك أراضٍ محتلة وتهديد صهيوني للبنان، فهو واهم.

وفي بلدة سرعين، أكد النائب رامي أبو حمدان، خلال مشاركته في المجلس العاشورائي، أنه لا مجال للحديث عن التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

من جهته، شدد الوزير السابق مصطفى بيرم، من البقاع الغربي، على ضرورة أن تقوم الدولة بواجباتها، ولا سيما في ما يتعلق بملف إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أكّد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله، الشيخ محمد عمرو، خلال المجلس العاشورائي في بلدة الرويسات – جبيل، على أهمية الحفاظ على عناصر القوة الوطنية.

المصدر: موقع المنار