يعقوب: الانتخابات النيابية مؤجلة وكل التصريحات زوبعة في فنجان

كتب رئيس “حركة النهج” النائب السابق حسن يعقوب على منصة “إكس”: “لقد اصبح معلوما ان بعض القوى في لبنان تراهن على الحرب وان اميركا ستسقط النظام الإيراني او بالحد الادنى ستضعفه، لم تطلق رصاصة واحدة منذ الاتفاق في 2024.



وبالمقابل إسرائيل تتوحش بالاعتداءات، ولم تستطع الحكومة بالدبلوماسية ان تحقق شيئا. عندما انتقدوا كلام الشيخ قاسم بعدم الحياد اذا استهدفت ايران لم يدركوا ان الخطوة الثانية بعد ايران او اثناء الحرب هي زوال الحزب، لو كانوا مكان الحزب ماذا فعلوا؟ وطبعا يستطيع الحزب أن يعلن في أي لحظة انه سيرد على إسرائيل ولن يبقى صابرا وبخاصة ان تجربة تسليم جنوب الليطاني لم تنفع. لذلك باختصار فان الاحداث اكبر من سياسات الداخل اللبناني والاكيد ان الانتخابات مؤجلة وكل التصريحات زوبعة في فنجان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام