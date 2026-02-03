الثلاثاء   
   03 02 2026   
   14 شعبان 1447   
   بيروت 10:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    يعقوب: الانتخابات النيابية مؤجلة وكل التصريحات زوبعة في فنجان

      كتب رئيس “حركة النهج” النائب السابق حسن يعقوب على منصة “إكس”: “لقد اصبح معلوما ان بعض القوى في لبنان تراهن على الحرب وان اميركا ستسقط النظام الإيراني او بالحد الادنى ستضعفه، لم تطلق رصاصة واحدة منذ الاتفاق في 2024.

      وبالمقابل إسرائيل تتوحش بالاعتداءات، ولم تستطع الحكومة بالدبلوماسية ان تحقق شيئا. عندما انتقدوا كلام الشيخ قاسم بعدم الحياد اذا استهدفت ايران لم يدركوا ان الخطوة الثانية بعد ايران او اثناء الحرب هي زوال الحزب، لو كانوا مكان الحزب ماذا فعلوا؟ وطبعا يستطيع الحزب أن يعلن في أي لحظة انه سيرد على إسرائيل ولن يبقى صابرا وبخاصة ان تجربة تسليم جنوب الليطاني لم تنفع. لذلك باختصار فان الاحداث اكبر من سياسات الداخل اللبناني والاكيد ان الانتخابات مؤجلة وكل التصريحات زوبعة في فنجان”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس عون ووزير الداخلية يوقعان مرسوما لتحديد مواعيد الانتخابات النيابية

      الرئيس عون ووزير الداخلية يوقعان مرسوما لتحديد مواعيد الانتخابات النيابية

      الداخلية اللبنانية: على الناخبين التأكد من صحة بياناتهم للمشاركة بالانتخابات النيابية

      الداخلية اللبنانية: على الناخبين التأكد من صحة بياناتهم للمشاركة بالانتخابات النيابية

      تقرير مصور | إطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية

      تقرير مصور | إطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية