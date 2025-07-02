عربي وإقليمي

صهاينة اعتدوا على الأراضي الزراعية في كفر الديك بالضفة المحتلة

اعتدى مستوطنون صهاينة الأربعاء على الأراضي الزراعية الفلسطينية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “المستوطنين اعتدوا على أرض الشقيقين جهاد وسليمان عبد الله الديك وقطعوا عشرات الأشجار وخربوا ما يقارب 50 طرد خلية نحل في المنطقة المسماة ظهر صبح شمال البلدة”.

واشارت المصادر الى ان “الضفة الغربية تشهد في هذه الايام تصعيدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين الذين ينفذون هجمات ممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويقيمون بؤرًا استيطانية جديدة، خاصة في المناطق الزراعية والرعوية”.

ووفق “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” الفلسطينية “حاول المستوطنون خلال شهر مايو/أيار الماضي إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة، غالبيتها ذات طابع زراعي، فيما وثّقت الهيئة 415 اعتداء خلال الشهر نفسه، شملت هجمات مسلحة وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار وإغلاق طرق”.

وتشير التقديرات الفلسطينية إلى أن “عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ حتى نهاية 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة رعوية وزراعية تُستخدم كأدوات لفرض السيطرة على الأراضي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام