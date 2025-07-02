عربي وإقليمي

حماس: جهود مكثفة للوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وإغاثة شعبنا

قالت حركة حماس إن “الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة”.

وقالت حماس في بيان لها مساء الأربعاء “نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يرتكب العدو الإسرائيلي بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، وخلفت الإبادة أكثر من 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام