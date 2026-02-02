الرئيس عون عاد إلى بيروت قادمًا من إسبانيا

عاد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والوفد المرافق إلى بيروت مساء الاثنين، بعد اختتام زيارة رسمية إلى إسبانيا، التقى خلالها الملك الإسباني فيليب السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وخلال الزيارة تم التأكيد على تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين، وعلى مشاركة إسبانيا في مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر الشهر المقبل في باريس، وإمكانية مشاركتها مع قوات أوروبية في الجنوب تحت مظلة الأمم المتحدة عند انتهاء مهمة قوات “اليونيفيل”، كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام