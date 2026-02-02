غارة صهيونية على طريق انصارية جنوباً.. وجيش الاحتلال يفجَّر ثلاثة منازل في عديسة وعيتا الشعب

يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته الاجرامية على جنوب لبنان،حيث افاد مراسلنا باستهداف مسيرة معادية سيارة على طريق عام انصارية ما ادى الى احتراقها.

وجنوبا ايضا، اقدمت قوة معادية فجر اليوم، على نسف منزلين في حي الرندة داخل بلدة عيتا الشعب الحدودية . والمشهد نفسه تكرر في بلدة العديسة حيث فجر العدو احد منازلها بعد التسلل اليها.

ومنذ شهر تقريبا يكثف العدو عمليات نسف منازل المواطنين اللبنانيين في عدد من البلدات الحدودية من دون اي رادع من جانب الدولة اللبنانية.

ومن منطقة الاستهداف على اوتوستراد انصارية معنا مراسلنا امين شومر .

المصدر: قناة المنار