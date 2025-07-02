عربي وإقليمي

بزشكيان يوجه بتنفيذ قرار تعليق التعاون مع “الوكالة الدولية”

أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسمياً قرار مجلس الشورى القاضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد المصادقة النهائية على القانون في مجلس صيانة الدستور.

أبلغ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسمياً قرار مجلس الشورى القاضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد المصادقة النهائية على القانون في مجلس صيانة الدستور.

ووجّه بزشكيان، في رسالة رسمية إلى كل من وزارة الخارجية، ومنظمة الطاقة الذرية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، بإلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة، حيث أُقرّ هذا القانون الأربعاء الماضي في جلسة علنية للبرلمان، بالاستناد إلى المادتين 85 و123 من الدستور الإيراني.

وينص القانون على تعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة في إطار إجراءات الضمانات الإضافية، ما لم يكن ذلك في إطار اتفاقيات صريحة لمجلس الشورى الإسلامي.

وتأتي هذه الخطوة عقب تقرير المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، الذي يتناقض تماماً مع الواقع بشأن البرنامج النووي الايراني ومهد بذلك لشن العدوان الإسرائيلي والأميركي ضد إيران.

المصدر: مواقع إخبارية