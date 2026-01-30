الجمعة   
    عربي وإقليمي

    العدو الإسرائيلي يقصف بالرشاشات الثقيلة مزارع ريف القنيطرة جنوبي سوريا

      استهدف جيش العدو الإسرائيلي، فجر اليوم، بالرشاشات الثقيلة أراضٍ زراعية في ريف القنيطرة الجنوبي، من دون تسجيل إصابات، بحسب ما أفادت قناة “الإخبارية” السورية الرسمية.

      وذكرت القناة الأخبارية السورية أن قوات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المزارع المحيطة بمنطقة التل قرب بلدة كودنة، ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

      وكان العدو قد نفذ مساء أمس قصفًا مدفعيًا بثلاث قذائف على المنطقة الواقعة بين قريتي عابدين ومعربة في ريف درعا، سقطت في أراضٍ مفتوحة. كما استهدف بثلاث قذائف أخرى أطراف بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، من دون وقوع إصابات.

      بالتوازي، توغلت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية في عدة نقاط بريف القنيطرة، ونفذت عمليات دهم واعتقال، في سياق اعتداءات متواصلة وتوغلات متكررة في المناطق الحدودية الجنوبية.

      وتأتي هذه الاعتداءات رغم الحديث عن آلية اتصال لخفض التصعيد، فيما يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته شبه اليومية للأراضي السورية، عبر القصف والتوغل وإقامة الحواجز وتخريب المزارع، مستفيدًا من استمرار احتلاله للجولان السوري منذ عام 1967، وتوسيع نطاق سيطرته في المنطقة العازلة.

      المصدر: الاخبارية السورية

